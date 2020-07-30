Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde bayramda toplu taşıma ve mezarlık servislerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplu taşıma hizmetinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekulaş tarafından bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği belirtildi.

Öte yandan, bayramda Süleymanpaşa ilçesinde yeni şehir mezarlığına ziyaret amacıyla valilik önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.

-Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, Kumbağ Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen yollar asfaltla kaplanarak uzun yıllar hizmet edebilir duruma getiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumbağ Mahallesinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Süleymanppaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kumbağ Mahallesinin yollarını sil baştan yenilediklerini, yolların uzun yıllar bozulmadan hizmet edebilecek şekilde vatandaşların kullanımına sunduklarını belirtti.

-Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünden denetim

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde 11 ilçe müdürlüğü denetim ekipleri kasap faaliyeti gösteren işletmelerde "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kurban etlerinin parçalanması, kıyma hazırlanması işlemleri esnasında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sağlanmasında gelişebilecek olumsuzluklar ve alınabilecek önlemler hakkında kasaplara bilgilendirme yapıldı.