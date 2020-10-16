Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

16.10.2020 16:35
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'ni 2'nci olarak bitiren Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü düzenlenen törenle kupasını aldı.

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'ni 2'nci olarak bitiren Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü düzenlenen törenle kupasını aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki bir restoranda gerçekleşen törende konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, başarısından dolayı kulüp yöneticisi ve oyuncuları tebrik etti.

Kulübe olan desteklerinin süreceğini aktaran Ata, "İnşallah bir sonraki lige de yükselerek ilçemize yeni başarılar kazandıracaklar. Bizlerde bu görevin bilincinde olarak kulübümüzden hiçbir desteğimizi esirgemeyeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Emeği geçen sporcu kardeşlerime, teknik heyetimize, kulüp yönetimimize ve kulüp başkanına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Futbol İl Temsilcisi Zafer Ögatlar, Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Kaya, ve Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulubü Başkanı Servet Ünal ile yöneticiler katıldı.

Ergene Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı

Ergene Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Ergene Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı ve 2021 yılı maktu harç ve ücret tarifelerinin belirlenmesi maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Yardımcısı Çolpan'dan "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları" açıklaması

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yapımı devam eden "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"nda tanım dışında kalan faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada, kanun ve yönetmeliklere uymayan hiçbir çalışmaya müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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