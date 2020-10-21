Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, PTT'nin 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, PTT'nin kurulduğu tarihten itibaren ilerleme ve gelişme gücünü her yıl artırdığını bildirdi.

PTT'nin kaliteli hizmet anlayışı ve 180 yıllık birikimiyle Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam ettiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"PTT, günümüzde posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında çağdaş, yaygın, kaliteli ve güvenilir bir şekilde ülkemizin her köşesinde hizmet vermekte olan marka değeri yüksek dev bir milli kuruluş haline gelmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de internet üzerinden alışverişlerde artış yaşanmıştır.

Kargo sektörü, bu artıştan oldukça etkilenmiş, kargo sektörü çalışanları, bu zor dönemde vatandaşlarımıza fedakarca hizmet vermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmiştir. Pandemi sürecinde üstün görev anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet veren tüm kargo çalışanlarına teşekkür ediyor, PTT'nin kuruluşunun 180. yıldönümü kutluyorum."

Milli Judocu Başkan Yüksel'i ziyaret etti

Avrupa üçüncüsü judocu Muhammet Mustafa Koç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23-25 Ekim'de gerçekleştirilecek Grand Slam turnuvası öncesi Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve milli judocu Koç'u makamında ağırlayan Yüksel, Koç'a turnuvada başarılar dileyerek madalya beklentisini dile getirdi.

Yüksel'e madalya sözü veren Koç ise kendisine güvenen ve destek veren herkese teşekkür etti.