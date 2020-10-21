Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

21.10.2020 11:53
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, PTT'nin 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, PTT'nin 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, PTT'nin kurulduğu tarihten itibaren ilerleme ve gelişme gücünü her yıl artırdığını bildirdi.

PTT'nin kaliteli hizmet anlayışı ve 180 yıllık birikimiyle Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam ettiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"PTT, günümüzde posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında çağdaş, yaygın, kaliteli ve güvenilir bir şekilde ülkemizin her köşesinde hizmet vermekte olan marka değeri yüksek dev bir milli kuruluş haline gelmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de internet üzerinden alışverişlerde artış yaşanmıştır.

Kargo sektörü, bu artıştan oldukça etkilenmiş, kargo sektörü çalışanları, bu zor dönemde vatandaşlarımıza fedakarca hizmet vermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmiştir. Pandemi sürecinde üstün görev anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet veren tüm kargo çalışanlarına teşekkür ediyor, PTT'nin kuruluşunun 180. yıldönümü kutluyorum."

Milli Judocu Başkan Yüksel'i ziyaret etti

Avrupa üçüncüsü judocu Muhammet Mustafa Koç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23-25 Ekim'de gerçekleştirilecek Grand Slam turnuvası öncesi Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve milli judocu Koç'u makamında ağırlayan Yüksel, Koç'a turnuvada başarılar dileyerek madalya beklentisini dile getirdi.

Yüksel'e madalya sözü veren Koç ise kendisine güvenen ve destek veren herkese teşekkür etti.

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Milli, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı         
11:23
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor         
11:07
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı         
10:16
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı         
09:43
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı         
09:15
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei