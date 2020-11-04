Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2012 yılında Tunceli'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Er Kadir Dadaş'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, 2012'de Tunceli'de mayın patlaması sonucu şehit olan Dadaş'ın ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, ziyarette yaptığı açıklamada, şehitlerin en kıymetli değerleri olduklarını belirtti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu bildiren Yıldırım, "Aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu da yer aldı.

Rektör Şahin'in mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Binlerce hastanın organ nakli beklediğini aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Organ naklinin gerektiği durumlarda en zor iş beklemektir. Bu beklenti hem hasta hem de yakınları için fiziksel ve psikolojik etkileri olan yıpratıcı bir süreçtir. Bu durumdaki binlerce gözü yaşlı insanı düşündükçe, bağışlanan her organın kurtarılan bir hayat olduğunu unutmamak gerekiyor. Organ nakli bekleyen binlerce hasta için umut olmak üzere tüm halkımızı organ ve doku bağışı konusunda daha bilinçli olmaya ve bağışta bulunmaya davet ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."