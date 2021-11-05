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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

05.11.2021 10:56
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen "Özel Temalı Kızılay Haftası Etkinliği" programına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen "Özel Temalı Kızılay Haftası Etkinliği" programına katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt yaptı.

Programda "Tarihsel sürecinde Kızılay" konulu sunum yapan Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nuran Koltuk, Kızılay'ın kuruluş süreci hakkında bilgi verdi.

Ardından Vali Yıldırım, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt'a plaket, eşi Güllühan Yıldırım da akademisyen Nuran Koltuk'a çiçek takdim etti.

Programda, Türk Kızılay temalı fotoğraf sergisi gezildi.

Programa 26. Dönem Milletvekili Ayşe Doğan, Vali Yardımcısı Fidan Bozkır, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da katıldı.

Çorlu Belediye Meclisi toplandı

Çorlu Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kadro derece değişikliklerinin görüşülmesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Omurtak Caddesi'nin yayalaştırılması için belediye başkanına yetki verilmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, belediyenin hissedar olduğu Önerler Mahallesi 347 ada 1 parselin diğer hissedarlar tarafından açılan davasında, taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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