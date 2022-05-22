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Tekirdağ'dan kısa kısa

22.05.2022 16:39
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan Çorlu Belediyesi Kapalı Futbol Sahası düzenlenen törenin ardından hizmete girdi.

Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan Çorlu Belediyesi Kapalı Futbol Sahası düzenlenen törenin ardından hizmete girdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt törende, gençleri sportif faaliyetlere yöneltebilmek ve olanaklar sunabilmek amacıyla hazırladıkları Kapalı Futbol Sahaları tesis açılışında bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençler için bir spor tesisi daha kazandırmanın da haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Sarıkurt, Bildiğiniz üzere Çorlu'muz, 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Spor Kenti seçilerek ülkemizde bir başarıya imza atmıştı. Türkiye'nin ilk Avrupa Spor Kenti unvanını alan Çorlu'muz, spor tesisleriyle, spor takımlarının başarılarıyla, farklı branşlardaki sporlar ve Milli Takım'da yer alma başarısını elde eden sporcularıyla bugün adeta ülkemizde önde gelen bir spor kenti. Tabii bizler Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerimizi lafta bırakmıyor, planladığımız ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle bu desteklerimizi her daim kanıtlıyoruz" diye konuştu.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Marmaraereğlisi'nde Atatürk Gönüllüleri İsmet Ata Kütüphanesi açıldı

Marmaraereğlisi Belediyesi ile Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Platformu işbirliğinde, Yeniçiftlik Belediyesi ek hizmet binasında oluşturulan Atatürk Gönüllüleri İsmet Ata Kütüphanesi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Platformu Proje Koordinatörü Şeref Dursun, törende, Türkiye'nin bir çok noktasından açılışa gelen gönüllü kitap bağışçılarına teşekkür etti.

Dursun, amaçlarının köy veya mahallelerde veya belediye ya da köy tüzelkişiliğine ait binalarda "Atatürk Gönüllüleri Kütüphanesi" adı altında kütüphaneler oluşturmak olduğunu vurguladı.

Törene, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Milli Eğitim Müdürü Eşref Hızlı, Belediye Başkan Yardımcıları Sinem Özüpek ile Bahattin Çavdar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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