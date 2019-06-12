TEKİRDAĞ Düşen uçakta ölen Ataberk, pilot üniforması ile uğurlandı

Düşen uçakta ölen Ataberk, pilot üniforması ile uğurlandı Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, eğitim uçuşu sırasında düşen tek motorlu Cessna
tipi uçakta ölen İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Ataberk Gökmen, tabutunun üzerine hayalini kurduğu pilot üniforması konularak, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kazada, pilot Levent Arslan
olay yerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Ataberk Gökmen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise yaralı kurtuldu.
Ataberk Gökmen'in cenazesi Antalya'da yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesine getirildi.
Çorlu Reşadiye
Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Ataberk Gökmen'in cenazesi Merkez
Garaj Camisi'ne götürüldü. Gökmen'in tabutu üzerine pilot üniforması konulurken, yakınların gözyaşları döktü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gökmen, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
BABASI ACI HABERİ İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ
Düşen eğitim uçağında ölen Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen'in babası Ahmet Gökmen, oğlunun acı haberini tesadüfen internet sitesindeki haberden öğrendiği belirtildi. Baba oğlunu olaydan bir gün önce de Antalya'daki eğitim uçuşuna gitmesi için İstanbul havaalanı götürdüğü öğrenildi. Olayı öğrenen yakınlarının kendisini teselli etmek için geldiği evlerinde oğlunun en büyük hayalinin iyi bir pilot olmak isteğini belirten baba Ahmet Gökmen, gözyaşlarına hakim olamadı.