Kaynak: DHA

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi - Son Dakika

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