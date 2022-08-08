Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi - Son Dakika
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Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi

08.08.2022 19:13
Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk

Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı.  Çetiner'in, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan  zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı Derici, toprağa verildi.

Çerkezöy ilçesinde güzellik salona sahibi 2 çocuk annesi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, önceki akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.  İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, "Saçmalama, bu ne demek" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.Mehlika Derici'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi Çerkezköy Gazi Osman Paşa Camisi'ne getirilerek, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Derici'nin ailesi, yakınları, arkadaşları ile Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Zümbül, Başkanvekili Necati Aksu da katıldı. Derici'nin ailesi, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Derici, namazın ardından İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Melika Derici'yi kolundan tutarak birlikte uçuruma atlayan Selçuk Çetiner'in ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi - Son Dakika
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