Tekirdağ Ormanda Düştükleri Sulama Havuzunda Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla açılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla açılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Malkara'ya 40 kilometre mesafede bulunan kırsal Sağlamtaş
Mahallesi'nin Dağyenice mevkisinde köylüler ormanlık alanda tarla ve meyveliklerini sulamak için 10 metre derinliğinde havuz yaptı. Havuz son günlerde aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Bölgede bugün dolaşan vatandaşlar, havuzun içine düşüp mahsur kalan hayvanları görünce, kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen hayvanları kurtaramayan köylüler, durumu Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bağladıkları halatlar ve merdivenler ile donmuş su havuzuna indi. Ekipler, ucunda tasma olan aparatı sopanın ucuna geçirerek havuzda mahsur kalan 4 tilki, 2 köpek ve 1 kediyi kurtardı. Hayvanlara yiyecek veren itfaiye ekipleri daha sonra doğaya saldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:39 Kaynak: DHA
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