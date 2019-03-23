Tekirdağ TBMM Başkanı Şentop Türkiye, Dışarıdan İzaha Sokulacak Ülke Değil

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye
, dışarıdan izaha sokulacak ülke değil
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, "Türkiye dışarıdan izaha sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen yemekte sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmasında Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye dışarıdan izaha sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha öncede verdi, her zaman veririz. Bugün Türkiye kararlı, görüşü, tavrı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde net bir şekilde söylüyor. Mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde koruyor. Dünya barışını sağlayacak önerileri açık bir şekilde başta BM'de olmak üzere bir çok yerde dile getiriyor" dedi. Birleşmiş Milletler
'in tutumunu eleştiren Şentop, "Birleşmiş Milletler, 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir kuruluş. Kuruluş amaçları arasında en önemli mesele dünya barışını sağlamak, İsrail
, Filistin
meselesini çözmek. Kurulduğu tarihten bu yana kadar 60 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu süre içerisinde bu iki sorunla ilgili dünya barışının ve Filistin meselesinin çözümünde hiç bir mesafe elde edilemedi" dedi.
Dövizdeki yükselişe değinen Şantop, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
"Dikkat ederseniz normalde Türkiye'de para piyasaları mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Sabah
başlıyor akşam 17.00'dan önce kapanıyor, piyasalar Türkiye'de. Dün dövizde bir yükselme başladı. Ne zaman başladı saat 18.00'den sonra. Yani Türkiye'deki para piyasaları kapandıktan sonra başladı. Nasıl yükseliyor bu fiyat? Türkiye dışındaki piyasalardan, o saatlerde açık olanlar Londra
başta olmak üzere Amerika
'daki piyasalar açık olan piyasalardan Türk parasıyla ilgili işlemler yapılıyor. Dövizle ilgili Türkiye'den alım satım talimatları veriliyor, işlemler yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi içinde dövizle ilgili bir hareket yok, çünkü piyasalar kapalı. Türkiye dışındaki piyasalarda döviz kuruyla ilgili fiyatı yükseltecek bir takım işlemler, işte buna manipülasyon dediğimiz şey bu. Döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılmaya başlandı. Tatil günlerinde piyasalarla ilgili bir oynaklık oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun sebebi nedeni, çok açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye'deki seçimlerdir. Buna yönelik olarak bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor."
Konuşmanın ardından Ergene Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Soner Er, günün anısına Şentop'a hediye takdim etti.