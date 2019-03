Tekirdağ TBMM Başkanı Şentop Yargıda Gerçek Anlamda Vesayeti Tasfiye Ettik

TBMM Başkanı Şentop Yargıda gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettikTBMM Başkanı Mustafa Şentop , daha önce bazen bir amaç için, bazen başka bir amaç için ama her halükarda vesayetin bir unsuru olarak yargının kullanılmasının söz konusu olduğunu belirterek, Daha önce başka ideolojiler sonra FETÖ'cülerin amaçları ama ikisinde de Türkiye çok önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik dedi.,TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ 'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Adalet Sarayı'nın açılışını yaptı. Açılışa, Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş AK Parti milletvekilleri, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül İlhami Özcan Aygun , İyi Parti Milletvekili Enes Kaplan , Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 1'nci Daire Başkanı Halil Koç , Hakim Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ile davetliler katıldı.Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Ülkenin barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için yargının her şeyden önce hak ve adaletin gerçekleştirilmesinde, göstereceği etkinliğe ve isabetli kararlar verebilmesine bağlıdır. Adalet tavır, davranış ve hükümlerde doğru olmaktır. Hakka göre hüküm vermek, hak sahibine hakkını teslim etmektir. Yine adalet insaf, haklılık ve doğruluk anlamlarını kapsayan bir dengelemedir dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin adliye yönünden önemli mesafeler aldığını belirterek, Kaliteli, iyi yetişmiş, adaletten başka bir ideolojisi, bir hedefi olmayan hakimlerin ve savcıların yürüteceği bir faaliyet haline geldiği zaman yargı o zaman adaletin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda Türkiye önemli mesafeler aldı. Özellikle darbeler sonrası, bilhassa 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'de yargının bütünüyle ideolojik fonksiyon üstlendiğini, bilhassa yüksek mahkemelerin biliyoruz. 12 Eylül 1980 darbesine kadar Türkiye'de 27 Mayıs bayram olarak kutlanılıyordu. 29 Ekim 19 Mayıs gibi 27 Mayıs 1960'da darbe yapılan gün resmi bayram olarak kutlanıyordu. 29 Ekim Cumhurbaşkanlığı'nda, 23 Nisan Meclis'te kutlanıyor, 27 Mayıs darbesinin kutlama mekanı Anayasa Mahkemesi çok ilginçtir. Anayasa Mahkemesi Başkanı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü tebriklerini kabul ediyordu. 27 Mayıs darbesiyle yüksek mahkemelere ideolojik bir fonksiyon yüklendi. Darbe ideolojisinin korunması fonksiyonu yüklendi. Bu mahkemelerde büyük ölçüde bunu yerine getirdiler dedi.Yargının bir aparat haline getirilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Şentop, şöyle dediYargıyı bir aparat haline getirirseniz, siyasi bir sonuç almanın aracı haline getirirseniz başkaları da bunu bu şekilde görmeye, düşünmeye başlar. Yargının siyasi bir sonuç almaya yönelik mekanizma olarak görülmesi yargıdaki aktör değişikliğiyle 80'lerin sonunda, 90'larda sağlandı ve Fetuhlahçı Terör Örgütü bir grubu yargıyı farklı bir amaç için kullanma yönünde iştahını kabarttı ve ona dahil adımlar atıldı. Türkiye birincisini aşmıştı, tasfiye etmişti, ikincisini de aştı. Bizim bu anlamdaki mücadelemiz gerçekte vesayetin kendisini tasfiye mücadelesiydi. Yargı vesayetin bir unsuru haline geldiği zaman bunun içerisindeki aktörlerin kimler olduğunun bir önemi yok. Bazen bir amaç için, bazen başka bir amaç için ama her halükarda vesayetin bir unsuru olarak yargının kullanılması söz konusuydu. Daha önce başka ideolojiler sonra FETÖ'cülerin amaçları ama ikisinde de Türkiye çok önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik.Konuşmaların ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Şentop'a tablo hediye etti. Kurdele kesilmesinin ardından adliye binasının gezilmesiyle Tören sona erdi.