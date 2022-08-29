Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

29.08.2022 10:48
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, halk toplantıları kapsamında Kapaklı ilçesinde Pınarca ve Yanıkağıl mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, halk toplantıları kapsamında Kapaklı ilçesinde Pınarca ve Yanıkağıl mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı.

Yıldırım, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, "Burada bizim elimizden gelen bir şey varsa, bizim görevimiz varsa biz tabi ki yerine getiriyoruz. Bizim görevimizin dışında olan bazen belediyelerin bazen bakanlıkların işleri oluyor onları da oralara iletiyoruz. Yapılmasını takip ediyoruz." dedi.

Toplantıya, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve ilçe protokolü de katıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yücel ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yücel'e teşekkür etti.

-Marmaraereğlisi Belediyesi 35 çocuğu sünnet ettirdi

Marmaraereğlisi Belediyesi düzenlediği sünnet şöleniyle 35 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uzman hekim tarafından sünnet ettirilen çocuklar, sünnet şöleninde buluştu.

Marmarareğlisi Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa aileleriyle katılan çocuklar eğlendi.

Etkinlikte, hokkabaz, maskot ve sihirbaz gösterileri sergilendi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinerek çalıştıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Marmaraereğlisi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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