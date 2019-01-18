Tekirdağspor'da 4 Transfer Birden

- Tekirdağspor'da 4 transfer birdenTEKİRDAĞ - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Tekirdağspor ara transferde 4 futbolcuyu birden kadrosuna kattı.

- Tekirdağspor'da 4 transfer birden



TEKİRDAĞ - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Tekirdağspor ara transferde 4 futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Tekirdağspor Başkanı Ahmet Biler, futbolcuların imza töreninde, "Gençlerimizi ve hatta kötü alışkanlıktan kurtulmak için sporu kullanan bir grup olarak da çocukları topluma kazandırmak istiyoruz" dedi.

Ara transfer döneminde Tekirdağspor Algie Javvneh, Joshua Ankamah, Rahim Karaca ve Doğukan Babayeğit'i renklerine bağladı. Tekirdağspor Başkanı Ahmet Biler, 4 oyuncunun imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"Yardım verenler de bıkıyor"

Tekirdağspor Başkanı Ahmet Biler, mevcut yönetimin sonsuza kadar takımın başında olmayacağını vurgulayarak, "Ben 50. başkanım biliyorsunuz. Bundan önce ve sonrasında olduğu gibi çok değerli başkanlar gelecek. Çok değerli yönetim kurulları gelecek. Ama biz nerede bırakmak istiyoruz? Biz bundan sonra gelecek yönetim kurulunun kendi öz kaynakları lehinde belirleyici bir Tekirdağspor eseri bırakmak istiyoruz. Bizim beklentimiz mülki amirlerden, belediye başkanlarından, sivil toplum örgütlerinden bu projemize uygun bize yardımcı olmaları. Yoksa oraya git yardım iste, buraya git yardım iste, yardım verenler de bıkıyor. Onlar da haklı. Ama biz o anlayışta değiliz. Bu geçiş döneminde biz Tekirdağspor'a bir hayat suyu versinler istedik. Buradan para alalım, şuradan para alalım anlayışında değiliz. Biz kendi kendimize yeten, kendi öz kaynaklarına dönebilen ve her zaman söylüyorum; sporun sözlük anlamı olan kitleleri birbirine yaklaştıran bir araç olmak istiyoruz. Biz yalnız futbol takımı olmak istemiyoruz. Biz Tekirdağ'ı sporun her dalında duyurmak istiyoruz. Biz geçici başarılardan değil, kalıcı başarılardan yanayız. Biz gençlerimizi ve hatta kötü alışkanlıktan kurtulmak için sporu kullanan bir grup olarak da çocukları topluma kazandırmak istiyoruz" dedi.

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