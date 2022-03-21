Tekme tokat birbirine girdiler - Son Dakika
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Tekme tokat birbirine girdiler

21.03.2022 13:21
Tekme tokat birbirine girdiler

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde iki kişinin kavgasını vatandaşlar film izler gibi izlediler.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde iki kişinin kavgasını vatandaşlar film izler gibi izlediler. Kavga anları ise bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Düzce'nin Konuralp bölgesinde Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kişi arasında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi birbirine tekme tokat girdi. Bir süre ayak üstü devam eden kavga daha sonra kar üzerinde devam etti. Uzun süre kavgayı izleyen vatandaşlar, daha sonra kavgayı ayırmak için şahısların yanlarına gitti. Kavga eden şahısların ayrılması için çaba sarf ederken, siren sesleri duyulunca şahıslar ayrıldı.

Bu anlar ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. - DÜZCE

Tekme tokat birbirine girdiler

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Konuralp, Düzce, kavga, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekme tokat birbirine girdiler - Son Dakika


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