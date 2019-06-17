Son Dakika Haberleri: Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti
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Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti

16 dakika önce

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere İran'a gitti.

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere İran'a gitti.
Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Körfez, İran, Mustafa Denizli
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