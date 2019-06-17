Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti
16 dakika önce
İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere İran'a gitti.
İran
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Pers Körfez
Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli
, görevine başlamak üzere İran'a gitti.
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