TEKNOFEST İstanbul yarışmalara sahne oluyor

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) çeşitli yarışmalara sahne oluyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu kategorilerinde birçok yarışma başladı.

Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor.

Uçan Araba Tasarımı

T3 Vakfı'nın ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Baykar, TÜBİTAK ve BMC katkılarıyla düzenlediği tasarım yarışmasına ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 25 bin genç başvurdu.

"Serbest" ve "ileri" olarak adlandırılan 2 kategoride rekabet eden 10 takım, yarışmanın birinci ayağında tasarımlarını poster sunumlarıyla sergilemeye başladı.

Sekiz kişiden oluşan jüri üyeleri, tasarımların özgünlüğünün yanı sıra sunumların etkileyiciliğine bakarak değerlendirme yapacak.

Değerlendirmeler neticesinde finale kalan takımlar arasından birinci olana 30 bin, ikinci olana ise 10 bin Türk lirası değerinde ödül verilecek.

Öte yandan, yarışma alanında bulunan mühendisler de izleyici ve yarışmacılara geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan uçan arabaların tasarımı hakkında bilgilendirme yapıyor.

Roket Yarışması

T3 Vakfı'nın ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle Tuz Gölü Atış Alanı'nda düzenlediği yarışmaya 21 farklı şehirden 135 takım katılım sağladı.

"Alçak" ve "yüksek irtifa" olarak 2 farklı kategoride yarışarak roketlerini gökyüzüne ateşleyen takımlardan finale kalmayı başaran 66 takım, TEKNOFEST'teki roket çadırında tasarladıkları roketleri ilgilileriyle buluşturuyor.

Yapay Zeka

T3 Vakfı'nın ASELSAN, BAYKAR, TÜBİTAK ve TURKCELL katkılarıyla gerçekleştirdiği yapay zeka yarışması, 100-150 metre irtifada uçan insansız hava araçları tarafından çekilen video görüntülerinden, yarışmacıların "insan" ve "araç" tespiti yapabilmesini kapsıyor.

Çekilen video görüntülerindeki resimleri marttan bu yana çalışan yarışmacılar, yeni resimlerde istenilen insan ve araç objelerini tespit etmeye çalışıyor. Yarışma esnasında verilen resimlere en doğru ve tutarlı sonucu üreten takım ise yarışmanın galibi olacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve mezunların bireysel ya da takım olarak katıldığı yarışmada, Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Simülasyon olmak üzere 3 aşamadan geçen 339 takım arasından 50 takım finale kalmaya hak kazandı.

TEKNOFEST'te son ayağı tamamlanacak olan yarışmanın birincisine 60 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 20 bin olmak üzere toplam 120 bin Türk lirası ödül dağıtılacak.

Yarışmada, dünya üzerinde söz sahibi olacak, geleceğin bir numaralı teknolojisi Yapay Zeka şirketlerinin Türkiye'den çıkmasını sağlamak amacıyla bu işi yapacak gençlerin ve öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Robotik Yarışmaları

T3 Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında Samsun'da yapılan 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda tasarla çalıştır, hızlı çizgi izleyen ve yumurta toplama kategorilerinde sıralamaya giren 70 takım, TEKNOFEST'e katılmaya hak kazandı.

Her üç kategoride yarışan takımlardan birinci olan ekibe 10 bin, ikinci olan ekibe 7 bin 500, üçüncü olan ekibe ise 5 bin Türk lirası ödül verilecek.

Robotik Fetih 1453

BMC katkısıyla düzenlenen yarışma kapsamında 237 takım arasından 30 ekip festivalde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmacılara, malzeme desteği de verilen Robotik Fetih 1453 yarışmasında lise ve üniversite düzeyinden katılımcılar yer alıyor. Yarışmacılar, Haliç'e benzer şekilde dizayn edilen parkurda rekabet ediyor. Karşı tarafa ulaştırdıkları yeşil gemiler, yıktıkları surlar, başlangıç noktasında başarıyla çıkma aktivitelerine göre puan kazanacak olan yarışmacılardan yüksek skor alanlar ilk 3'ü belirleyecek.

Birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin ödül takdim edilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri

ASELSAN katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, "temel" kategoride lise, "ileri" kategoride ise üniversite, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki kişiler yarışıyor.

Temel kategori, uzaktan kontrollü oto kontrolleri kapsarken, ileri kategori ise uzaktan kontrolün yanı sıra bu yıl ilk kez yarışmacıların deneyimleyeceği otonom görevleri kapsıyor.

200'ün üzerinde kişinin başvurduğu yarışmada 19 takım ileri, 43 takım ise temel kategorideki çeşitli parkurlarda ter döküyor.

Yarışmada, tasarımların özgünlüğü de ekiplere puan kazandıracak. Temel kategoride ilk 3'e giren yarışmacılara ödüller 30 bin, 20 bin ve 10 bin şeklinde dağıtılırken, ileri kategoride ise ödüller 40 bin, 30 bin, 20 bin TL olarak sahiplerine verilecek.

Yarışmaların kazananları ilerleyen günlerde belli olacak.