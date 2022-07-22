TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları başladı

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TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun'da 4 dalda düzenlenen yarışmalar başladı.

Karadeniz topraklarını karış karış gezecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ilk durağı Giresun oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edilen TEKONFEST kapsamında, TÜBİTAK katkılarıyla lise öğrencileri arasında "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması" ile üniversite öğrencileri arasında "Araştırma Proje Yarışması", ASELSAN'ın katkılarıyla ise "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" yapılıyor.

Söz konusu yarışmalarda ilk üçe girecek öğrenciler Samsun'da 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında TEKNOFEST 2022 kapsamında yapılacak sergiye katılacak ve bu sergilerin ardından gerçekleşecek törende ödüllerini alacak.

Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, bu yıl 5'incisi düzenlenen TEKNOFEST'i Karadeniz'e getirmekten büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Kacır, bugünün Türkiye'sinin yüksek teknolojinin tüketicisi, müşterisi olan bir Türkiye değil, kendi kabiliyetleriyle kendi imkanlarıyla teknolojiyi geliştiren ve dünyaya ihraç edebilen bir ülke olduğunu dile getirdi.

Kacır, bugünün Türkiye'sinin geliştirdiği milli teknoloji ürünleriyle dünyada kendinden söz ettiren, pek çok ülkenin gıpta ile bazen de kıskançlıkla takip ettiği bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bugünün Türkiye'si artık geliştirdiği milli savunma sanayi ürünleriyle dünyada savaş paradigmasını, savunma paradigmasını kökünden değiştirmiş bir ülke." dedi.

Daha yapacak çok iş olduğunu belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi savunma sanayisinden ibaret değil. Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıları sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına hızla yaygınlaştırmamızla gerçekleşecek ve bu süreçte en büyük gücümüz, en büyük kuvvet çarpanımız buradaki gençlerimiz olacak. Gençlerimizin yaptığı işler, geliştirdiği projeler Türkiye'yi bugünkünden çok daha ileri noktalara, çok daha aydınlık geleceklere inşallah taşıyor olacak. İşte TEKNOFEST'i bu anlayışla 5 yıldır düzenliyoruz."

Kacır, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle muhteşem şehirlere sahip bir bölge olduğuna işaret ederek, TEKNOFEST'i Samsun merkezli olarak Karadeniz'de düzenlediklerini ancak arzularının bu coşkunun tüm Karadeniz şehirlerine yayılması olduğunu kaydetti.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise TEKNOFEST'in gençlerin çok sınırlı imkanlarla neler yapabileceğini göstereceği önemli ve ciddi bir platform olduğuna dikkati çekerek, "Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'mizin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketlerden, otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı cihazlarına kadar teknolojinin pek çok alanında düzenlenen yarışmalarla gurur kaynağımız olmuş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da Giresun'un TEKNOFEST ile daha da güzelleştiğini dile getirerek, yarışmanın şehrin tanıtımına katkı yaptığını aktardı.

Teknoloji ve havacılığa ilgi duyan tüm Giresunlulardan TEKNOFEST'i ziyaret etmelerini isteyen Şenlikoğlu, "TEKNOFEST'in Anadolu'ya açılma kararı ne kadar çok değerli ve kıymetliyse Anadolu'yu ayağa kaldırmak, bununla ilerletmek son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önce millet, önce memleket diyerek hep birlikte yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Açılış programına AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Öte yandan TEKNOFEST kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

Sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, üst geçit, çatı katı ve Giresun Kalesi'ni tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

Toplamda 270 projenin sahibi 551 öğrencinin katılacağı TEKNOFEST, 24 Temmuz Pazar günü sona erecek.