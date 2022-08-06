Etkinlikte, "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması", "Uçan Araba Yarışması", "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", " Helikopter Tasarım Yarışması" ve "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" devam ediyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Trabzon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları devam ediyor - Son Dakika

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