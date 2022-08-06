TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları devam ediyor - Son Dakika
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TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları devam ediyor

06.08.2022 13:18
TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.

Medical Park Stadyumu'nda organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Gösterinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando ekibince konser verildi.

Etkinlikte, "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması", "Uçan Araba Yarışması", "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", "Helikopter Tasarım Yarışması" ve "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" devam ediyor.

Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği programda vatandaşlar, stantları gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

TEKNOFEST Karadeniz Trabzon yarışmaları, yarın çeşitli gösteriler, konserler ve ödül töreniyle sona erecek.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Trabzon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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