Teknofest üçüncüsü Akyurt'tan - Son Dakika

Geçtiğimiz ay Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde üçüncü olan Akyurtlu tasarımcı Emre Burak Kaya ve ekibi, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı ziyaret etti.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Akyurtlu Emre Burak Kaya ve ekibi, GökBörü ismini verdikleri uçan arabalarıyla Teknofest 2020 Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda 'İleri Kategori'de üçüncülük ödülünü kazandı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı ziyaret eden GökBörü'nün tasarımcısı ve geliştiricisi Emre Burak Kaya, tek şase yapısında toplanan tekerlek-pervane sistemiyle yaptıkları aracın karada sürüş, havada ise uçuş yapabildiğini, Teknofest gibi büyük bir yarışmada dereceye giren GökBörü için destek beklediklerini söyledi. Yarışmanın final aşamasında sergilenen farklı ve özgün bir tasarıma sahip olan GökBörü'nün 3D yazıcı ile hazırlanan örneğini de ziyarette yanında getiren Kaya, Başkan Ayık'a teşekkür etti.

"Akyurt'un gençlerine güveniyoruz"

Teknolojiyi iyi kullanan ve kendisi de yazılım mühendisi olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ödüllü öğrenci Emre Burak Kaya'nın çok büyük bir başarı elde ettiğini belirtti. Başkan Hilal Ayık, "Akyurt'un gençlerine güveniyoruz. Teknofest bu yıl pandemi şartları altında yapılmış olsa da çok büyük bir organizasyon. Özellikle havacılık ve uzay teknolojisi günümüzde en çok merak edilen alanların başında geliyor. Geçtiğimiz ay ülkemizin ilk uçan araba prototipinin uçuşunu beraber izlemiştik. Farklı alanlarda kullanılmak üzere ülkemize ve insanlığa hizmet edecek projeleri ortaya koyan Emre kardeşimizi ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Akyurt Belediyesi olarak gençlerimizin yanındayız. Bugün 3D yazıcıdan çıkmış bir örneğini gördüğümüz GökBörü'nün gelecek yıl düzenlenecek festivalde uçan prototipinin yer almasını sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Buradan öğrencimizin Kırıkkale Üniversitesindeki hocalarına da özellikle teşekkür ve tebriklerimi iletmek istiyorum. Güçlü Türkiye, güçlü gençler sayesinde varlığını devam ettirecek" diye konuştu. - ANKARA