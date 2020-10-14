Teknokent'e katılan yeni firmalarla imzalar atıldı - Son Dakika

Teknokent'e katılan yeni firmalarla imzalar atıldı

14.10.2020 20:33
Teknokent'e katılan yeni firmalarla imzalar atıldı, System.String[]

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesine yeni katılan firmalarla imza töreni gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesine yeni katılan firmalarla imza töreni gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin organizasyonuyla KBÜ Safranbolu Uygulama Konukevi'nde Teknokent'in ilk kabul edilen üç firmasının da katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık ile söz konusu üç firmanın temsilcileri katıldı. İmza töreninde Karabük Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık Teknokent'in faaliyetleri, hedefleri ve avantajlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Teknokent'in yeni firmaları arasında yer alan firma sahibi Ali Okyay Küdün, "2014 yılında toptan kimyasal ürünlerin alım-satım faaliyetleri için kurulan firmamız, 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle Teknokent bünyesine kabul edilmiştir. Üniversitemizin desteği ve işbirliği ile projeler geliştirerek yüksek performans sağlama hedefi ile yola çıktık" dedi.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Ahmet Balyemez de "Hedefimiz sıfır emisyonlu, çevre dostu makineler üretip aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve bu konudaki sorunlara çözüm bulmak. 30 yıllık bilgi ve TÜBİTAK tecrübesi ile Düzce Üniversite'sinde başladığımız proje öncü olmuştur. Hatta bu proje Amerika Purdue Üniversite'sinde ve İngiltere Swansea Üniversitesi'nde uygulanmaya başlandı. Proje ile aynı zamanda plastik atıkların geri dönüşümüyle elde edilecek dışa bağımlı olduğumuz ikincil hammaddelerin üretimini de sağlamış olacağız. Bu bağlamda üniversite ile ortak bir çabayla kısa sürede projemizi sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Teknokent'te yer alan bir başka şirketin kurucusu Adnan Dayan ve Genel Müdür Şeyda Yıldız ise firma hedeflerinin yanı sıra hukuki alanda bilginin depolanmasına ve hızlı erişimine yönelik performans artıracak gelişmiş bir arama teknolojisi sunarak bu alandaki gereksinimleri gidereceklerini belirtti.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar firma temsilcilerine başarılar dileyerek belgelerini takdim etti. - KARABÜK

Teknokent'e katılan yeni firmalarla imzalar atıldı
Teknokent'e katılan yeni firmalarla imzalar atıldı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Teknokent, Karabük, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknokent'e katılan yeni firmalarla imzalar atıldı - Son Dakika

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