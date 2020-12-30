"Teknoloji çağı asıl şimdi başlıyor" - Son Dakika

Koronavirüsle dijital dönüşümün hızlandığını söyleyen Rasyonel Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Salgında insanlar, ilk kez teknolojiyi sadece yaşamlarını sürdürebilmek için kullanmaya başladı ve ona ilk kez bu denli ihtiyaç duyarak entegre oldu. O yüzden teknoloji çağı asıl şimdi başlıyor" dedi.

Rasyonel Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, 2019'dan bu yana hız kazandığı görülen dijital dönüşümün Kovid-19 etkisiyle günlük hayattan eğitime, profesyonel hayattan sanata birbirinden farklı alanlarda ağırlığını hissettirdiğini söyledi. 2021'in de teknolojiye ve dijital dönüşüme odaklı bir yıl olacağını aktaran Erat, gelecek yılın teknoloji trendlerini açıkladı.

"VİRÜS KORUMA PROGRAMINA YATIRIM YAPIYORUZ"

Koronavirüs salgınında insanların, ilk kez teknolojiyi sadece yaşamlarını sürdürebilmek için kullanmaya başladığını belirten Erat, "Ona ilk kez bu denli ihtiyaç duyarak entegre oldular. Bu noktada yazılım ve teknoloji firmalarına olan ihtiyacın da artmaya devam edeceğini göreceğiz. Bizler de bu alanda Axell Studio ve Badigart virüs koruması programına yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayacak oyuncuları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 2021'i ise dönüşüm zamanının habercisi olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer deyişle, teknoloji çağı asıl şimdi başlıyor" diye konuştu.

HER TEKNOLOJİ 'AKILLI' OLMAK ZORUNDA

Her teknolojinin 'akıllı' olmak zorunda olduğunu söyleyen Erat, "2020 yılı jenerasyon, gelir, demografi fark etmeksizin, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı dijital dünyaya entegre etmeyi başardı. Online alışveriş büyük bir ivme kazandı. Uzaktan çalışma yaygınlaştı; toplantılar, eğitimler, sergiler sanal ortamlara taşındı ve dolayısıyla çevrimiçi dijital içerik tüketimi arttı. Böylece dijital hizmetler benimsenmeye ve hayatlara her zamankinden daha fazla ortak olmaya başladı. Etki alanı giderek daha da genişleyecek olan dijitalleşme, 2021'de işletmeler için eksiksiz, basitleştirilmiş, optimize edilmiş iş süreçlerini ve akıllı çözümleri hiç olmadığı kadar önemli hale getirecek" ifadelerini kullandı.

SANAL İLİŞKİLER ARTACAK, DRONE'LAR VE ROBOTLAR GÖZLE GÖRÜLÜR OLACAK

Drone'ların, hayati ilaçları sağlamak için kullanılacağını aktaran Erat, "Görme algoritmaları sayesinde bulaş riskinin arttığı yerleri belirlemek ve halka açık alanlardaki insan trafiğini izlemek için de sahalarda olacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşımaya devam edeceği 2021 yılında, temizlik ve güvenlik gibi alanlarda robotların hizmet vermeye başladığını göreceğiz. Bugüne kadar bir ekran aracılığıyla dahil olduğumuz sanal ortamlar, bedenen içerisinde bulunduğumuz alanlara ve dokunabildiğimiz sanal objelere dönüşecek. Gözlük, bileklik, kumanda gibi giyilebilir artırılmış gerçeklik teknolojileri ile eğitimden sanat ve spor faaliyetlerine pek çok alandaki dijital deneyimler gerçeğe en yakın haliyle, insanlar nerede ise oraya taşınacak. Özellikle mobil oyunlar ile insanlar yaşamın gündelik rutinlerini sanal dünyada da görmeye başlayacak. Yatırımlarım arasında olan Axell Studio'nun ise yazdığı mobil oyunlar ile Türkiye'yi dünya oyun sektöründe önemli bir konuma taşımasını bekliyoruz" dedi.

NESNELERİN İNTERNETİ PEK ÇOK YERE YAYILACAK

Erat, "Akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesini kapsayan nesnelerin interneti yani IoT, özellikle sağlık gerekçeleriyle daha çok kullanılmaya başlanacak. Hava kalitesi ölçümünden sosyal mesafe ve temas uyarı sistemlerine kadar pek çok alanda karşımıza çıkacak IoT cihazları, 2021 yılında girdiğimiz her kapalı alanda bizleri karşılayabilecek" diye konuştu.

DAVRANIŞLARIN İNTERNETİ YOLDA

Internet of Behaviors (IoB) yani; davranışların interneti ile elde edilen verilerin davranışları değiştirmek için kullanılacağını söyleyen Erat, "Dijital ve fiziksel dünyadaki verileri toplayarak anlamlandıran bu teknoloji ile örneğin, ticari araçlarda ani frenlemeden agresif dönüşlere kadar pek çok sürüş davranışları izlenebilecek. Şirketler daha sonra bu verileri sürücü performansını, yönlendirmeyi ve güvenliği iyileştirmek için kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA YİNE MERKEZDE

Yapay zekanın işletmelerin çalışma ve gelir elde etme şekillerini dönüştürmede merkez olacağını belirten Erat, "Yani satış, pazarlama, finansman ve perde arkası İK işleri gibi görevleri yerine getirecek. Yapay zekanın kurumsal veri kitaplığından gelen iç görüleri hızlı ve etkili bir şekilde sentezlediği ve sunduğu kanıtlandığından, işletmeler makine öğrenimi algoritmalarını da süreçlere dahil edecek. Böylece yapay zeka, rekabet gücünün artırılmasında bir numaralı etken haline gelecek" dedi.

DİJİTAL GÜVENLİK ARTIK KAPI KİLİTLERİ KADAR ÖNEMLİ

Murat Erat, "Dünyadaki dijital devrim baş döndürücü bir hızla ilerlerken, elbette en önemli konuların başında dijital dünyadaki bu bilgilerin güvenliği ve saklanması geliyor. Dünyada antivirüs ve siber güvenlik yazılımı alanında öne çıkan 16 ülke bulunurken Türkiye'de birçok denemeleri olmasına rağmen, markalaşmış ve kullanım alanı geniş bir dijital güvenlik yazılımı olmaması nedeniyle Türkiye'nin diğer ülkeler tarafından üretilen yazılımları kullandığı görülüyor. Bu bağlamda geliştirdiğim bireysel yatırımlarımdan biri olan Badigart Antivirüs ve Siber Güvenlik Yazılımı ile Türkiye'nin de yerli dijital güvenlik yazılımı geliştiren ülkeler ligine girdiğini göreceğiz" diye konuştu.