Teknoloji Hamlesi Programı Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Teknoloji Hamlesi Programı Güncellendi

Teknoloji Hamlesi Programı Güncellendi
02.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, teknoloji alanlarını ve öncelikli ürünleri güncelleyerek yeni projeleri destekleyecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün listesinin ve teknoloji alanlarının güncellendiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Teknoloji Hamlesi Programı'nın etkisini, 2026 yılı içerisinde açılacak yeni çağrılarla daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Bu hedef doğrultusunda öncelikli ürün listesini ile teknoloji alanlarının güncellendiğini belirten Kacır, yeni dönemde 1126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik ham maddenin destek kapsamına alındığını vurguladı.

'218 PROJEYİ DESTEKLİYORUZ'

Programın mevcut başarısına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Kacır, "Bugüne kadar Teknoloji Hamlesi Programı'nda 6 çağrı açtık. Bu kapsamda 24,3 milyar TL'si Ar-Ge olmak üzere toplam 197 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip 218 projeyi destekliyoruz. Projeler tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız. Stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik etmeye ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü hızlandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji Hamlesi Programı ile ilgili tüm detaylara 'hamle.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknoloji Hamlesi Programı Güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:12:31. #7.11#
SON DAKİKA: Teknoloji Hamlesi Programı Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.