Teknoloji merkezinde tarım makineleri yapay zekayla akıllanacak

Avrupa Birliği fonu tarafından 5 milyon avroluk bir ödenekle desteklenen KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Sistemler Teknoloji Merkezi (AKİTEK) projesiyle Türkiye'nin tarım aletlerine yapay zeka eklenecek "akıllı" cihazlar ihraç edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenmeye hak kazanan AKİTEK, 6 ay sonra faaliyete geçecek.

Avrupa Birliği fonu tarafından 5 milyon avroluk bir ödenekle desteklenen proje kapsamında kurulan merkezde, yapay zekaya sahip çapalama, ilaçlama, ekim-dikim makineleri gibi tarım aletleri geliştirilecek.

KTO Karatay Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları tarafından AKİTEK bünyesinde geliştirilecek projelerle, ülkeye ekonomi, sağlık ve çevresel faktörlere ilişkin kazanımlar sağlamak hedefleniyor.

AKİTEK proje ekibinden, KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Altun, AA muhabirine, yapay zeka konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

AKİTEK'in bu yatırımların başında geldiğini belirten Altun, "Buradaki odağımız, zirai aletler. Çünkü Konya, Türkiye'den ihraç edilen zirai aletlerin yüzde 60'ını üretiyor ama bu ürünlerin katma değerleri, dünyadaki ürünlere göre düşük. Amacımız buradaki zirai aletlere teknoloji eklemek, zeka eklemek ve bu sayede dünyada katma değeri olan zirai ürünler ortaya koyarak, özellikle Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ülkelerinin pazarlarına girebilmek." diye konuştu.

"İnsan sağlığı ve çevre konusunda da faydada bulunacak"

Altun, yapay zirai teknolojilerin önemli bir pazar olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bu konuda rekabetçi avantajını artırmak istiyoruz. Bu bizim mühendislik fakültemizin odaklandığı en önemli proje diyebiliriz. Avrupa Birliğinden aldığımız fon sayesinde ortaya çıkardığımız merkezimizde, zirai aletleri akıllı hale getireceğiz. Örneğin ilaçlama makineleri, bitkilere ilaç vermek için kullanılıyor. Bu ilacın akıllı bir sistemle verilmemesinin en büyük zararı, insan sağlığı, çevre ve maliyetler üzerinde oluyor. Halbuki akıllı bir teknoloji bunu sadece gerektiği yere gerektiği kadar atarak yapabilir. Böylece çevreye ve insanlara verilen zarar minimuma indirilmiş olur. Yani yaptığımız çalışmaların Türkiye'ye sadece ekonomik katkı değil, insan sağlığı ve çevre konusunda da faydada bulunacağını düşünüyoruz."

"Çok kısa zamanda çok büyük yerlerin çapalanması mümkün"

Yapay zeka teknolojisinin uygulanabileceği çok sayıda zirai cihazın bulunduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Mesela çapalama makineleri... Normalde insan için emek isteyen zor bir işlem bu çapalama işlemi. Ancak yapay zeka çapa makinesi sayesinde ürünlere, filizlere, ağaçlara zarar vermeden etrafı görme aygıtı sayesinde algılanarak aksiyon gerçekleştirilecek. Bu şekilde çok kısa zamanda çok büyük yerlerin çapalanması mümkün olabilecek. Aynı zamanda ekim-dikim makineleri, tohum ekme makineleri, bunların hepsi akıllı teknolojiler sayesinde çok daha verimli hale getirilecek diye ümit ediyoruz."