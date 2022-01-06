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Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı - Son Dakika

Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı

06.01.2022 09:56
Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı

Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı.

Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı. 2021 yılında da akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde başı çekerken, daha büyük ekranlı televizyonlar, yüksek hafızalı tabletler, evin yardımcısı robot süpürgeler ile evdeki eğlencenin adresi gaming ürünler yükselişini sürdürdü.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknolojide gelişimin hız kesmediği 2021 yılı için "Teknoloji Alışveriş Raporu"nu açıkladı. Akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini korurken, online/ hibrit eğitim ve çalışma dinamiklerinin devam etmesi nedeniyle tablet ve notebook'lar ilgi odağı olmaya devam etti. Keyifli bir deneyim için daha büyük ve çözünürlüğü daha yüksek televizyonların tercih edildiği 2021 yılında, pratikliği ve performansı nedeniyle robot süpürgeler, sağlık takibi için akıllı saatler, evde geçirilen sürelerin artmasıyla birlikte popüler hale gelen gaming ürünler de öne çıkan teknolojiler oldu.

2021 YILINDA EN ÇOK HANGİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINDI?

Teknosa'nın açıkladığı 2021 yılı raporuna göre en çok satın alınan teknoloji ürünleri şöyle açıklandı:

"2021 yılının en çok tercih edilen ürünleri arasında akıllı telefon, LCD TV, tablet, notebook, oyun bilgisayarı, elektrikli süpürge, şarjlı süpürge, akıllı saat, telefon koruma hizmeti, hediye ve ödeme kartları ile cep telefonu kılıfları yer aldı. Kadın ve erkek tüketiciler, akıllı telefonlarda önceki yıla göre hafıza kapasitesi yüksek olan telefonlara yöneldi. Akıllı telefonlarda 128 GB hafıza tercihi öne çıktı. En çok siyah renk ilgi gördü. Siyah rengi mavi ve beyaz takip etti. Online/hibrit eğitim ve çalışma dinamiklerinin devam etmesi nedeniyle yükselişini sürdüren tabletlerde de yüksek hafıza tercihi öne çıkarak, 128 GB ürünlere talep yoğunlaştı. Tablet ve notebook satışlarındaki artış, bu ürün gruplarının aksesuar satışlarına da olumlu yansıdı. Evdeki eğlencenin adresi televizyonlarda 55-65 inç arası büyük ekranlar tercih edildi. Televizyonlarda yüksek çözünürlüğe olan ilgi arttı. Telekom kategorisi içinde sağlıklı yaşama ve pratikliğe verilen önemin artmasına paralel bir biçimde akıllı saatler satışlarını daha da artırdı. Küçük ev aletleri kategorisinde, pratikliği ve performansı nedeniyle yükselişini sürdüren şarjlı dikey süpürgeler ile haritalama özelliği olan robot süpürgeler ön plana çıktı. Bu kategoride erkek bakım kiti, saç kurutma makineleri, ütü ve epilatör de yıldızı parlayan ürünler oldu. Sağlıklı beslenme trendinin artmasına paralel olarak yemeklerin çok daha az yağ ile kızartılmasına olanak sağlayan airfryer'lara ilgi yükseldi. Ses sistemleri, 3D gözlükler, drone gibi ürünlere olan ilgi de arttı. Beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünler tercih edilirken, evde yaşamın artmasına paralel buzdolaplarına olan talep yükseldi. Oyun konsolu şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya sürmelerine paralel olarak, evde keyifli vakit geçirmek için tercih edilen gaming ürünlerine olan ilgi devam etti."

Teknosa'nın Türkiye'de bir ilk olan ve sanal ortamda mağaza deneyimi sunan 'Video-chat', tüketicilere online kanal üzerinden anlık destek sağlayan Web-chat, whatsapp hizmetleri,  hızlı ve farklı teslimat seçenekleri 2021 yılında yoğun ilgi gördü.


Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı
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Kaynak: DHA

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