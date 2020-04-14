TEKNOSAB projesi Karacabey'de tüm hızıyla ilerliyor - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe sınırlarında bulunan ve tamamlandığında 40 milyar dolar ihracat ile ülkenin gelecek hedeflerine büyük katkı sunması beklenen TEKNOSAB projesinin tüm hızıyla ilerlediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TEKNOSAB projesinin şantiye alanında incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak 3T vizyonu ile birlikte çalışmalarının her alanda sürdüğünü ifade etti. Yaklaşık 8 bin dönümlük alanda yeni nesil organize sanayi bölgesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar hafriyat ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Karacabey sınırları içerisinde, Taşpınar Mahalle'mizde yeni fabrikaların kurulduğunu ve 150 bin insanımıza iş imkanı sağlandığını görmek bizi gerçekten bahtiyar edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Bursa Valimiz, Bursa Sanayi ve Ticaret Odamız, Karacabey Belediyesi iş birliği içerisinde proje çalışmaları devam eden TEKNOSAB hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak devasa bir proje. Şu anda gerçekleşen en büyük yatırım. Bu bir rol model olacak ve birçok ilimiz de buradan aldıkları heyecanla örnekle bu tür sanayi bölgeleri faaliyetlerine devam edecektir."

Konuşmasında küresel salgın haline dönüşen koronavirüse de değinen Özkan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ile ilgili mücadele her boyutuyla devam ediyor ama bundan sonraki mücadele ekonomik bir mücadele olacaktır. Bu noktada tüm dünyanın etkilendiği bu krizden Türkiye de en az hasarla sıyrılmanın mücadelesini verecektir. İşte burada da en önemli kilometre taşlarından bir tanesi, sanayi ve teknolojik yatırımlar olacaktır. Türkiye'nin en büyük teknolojik sanayi yatırımının gerçekleşeceği TEKNOSAB'ın da bölgemizde, Karacabey'imizde, Bursa'mızda olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. İnşallah en kısa zamanda buradaki fabrikaların üretime geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."