Teksas'ta hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar gündem oldu! Gizemli yaratık bölgede korku yarattı

ABD'deki Amarillo hayvanat bahçesinde gece saatlerinde güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü büyük ses getirdi. Bahçenin çitlerinin dışında karanlıkta gizlenirken görülen tüylü yapıdaki gizemli bir canlıya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan hayvanat bahçesi yetkilileri halktan bu canlının ne olduğuna dair yardımcı olmasını istedi.

"BU GARİP YARATIĞI TEŞHİS ETMEK İÇİN YARDIM EDİN"

Hayvanat bahçesinin resmi Instagram sayfasında, "Gizemli bir figür, hayvanat bahçesi güvenlik kameralarında Brackenridge Park'ta dolaşırken görüldü. Bu garip yaratığı teşhis etmek için halktan yardım istiyoruz" paylaşımı yer aldı.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Bölgeden gelen ilk raporlara göre dik duran ve büyük bir sürüngen kangurusuna benzeyen bir yaratık olarak tanımlanan canlı için sosyal medyada da büyük tartışmalar çıktı. Zıplayan bir çakala kadar türlü tahminlerin yer aldığı yorumların ardından olaya dahil olan ve bir açıklama yapan ABD'li hükümet yetkilisi ise "Geceleri yürümeyi seven garip şapkalı biri miydi? Arka ayakları üzerinde büyük bir çakal mı? Bir Chupacabra mı? Bu bir gizem" ifadesini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİ "CHUPACABRA" EFSANESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

ABD'li yetkilinin bahsettiği Latin Amerika popüler efsanesi "Chupacabra", hayvanlara saldıran ve kanlarını içen korkunç bir yaratığın adı. Adı İspanyolca chupar ("emmek") ve cabra ("keçi") kelimelerinden türetilmiştir ve "keçi emici" olarak çevrilebilir.

GECELERİ KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Öte yandan Amarillo hayvanat bahçesi çevresinde ikamet eden çok sayıda kişi, esrarengiz yaratığın görüntülerinin internete düşmesinin ardından korkudan geceleri dışarı çıkmakta zorlandıklarını ifade etti.