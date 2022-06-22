ABD'deki Amarillo hayvanat bahçesinde gece saatlerinde güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü büyük ses getirdi. Bahçenin çitlerinin dışında karanlıkta gizlenirken görülen tüylü yapıdaki gizemli bir canlıya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan hayvanat bahçesi yetkilileri halktan bu canlının ne olduğuna dair yardımcı olmasını istedi.
Hayvanat bahçesinin resmi Instagram sayfasında, "Gizemli bir figür, hayvanat bahçesi güvenlik kameralarında Brackenridge Park'ta dolaşırken görüldü. Bu garip yaratığı teşhis etmek için halktan yardım istiyoruz" paylaşımı yer aldı.
Bölgeden gelen ilk raporlara göre dik duran ve büyük bir sürüngen kangurusuna benzeyen bir yaratık olarak tanımlanan canlı için sosyal medyada da büyük tartışmalar çıktı. Zıplayan bir çakala kadar türlü tahminlerin yer aldığı yorumların ardından olaya dahil olan ve bir açıklama yapan ABD'li hükümet yetkilisi ise "Geceleri yürümeyi seven garip şapkalı biri miydi? Arka ayakları üzerinde büyük bir çakal mı? Bir Chupacabra mı? Bu bir gizem" ifadesini kullandı.
ABD'li yetkilinin bahsettiği Latin Amerika popüler efsanesi "Chupacabra", hayvanlara saldıran ve kanlarını içen korkunç bir yaratığın adı. Adı İspanyolca chupar ("emmek") ve cabra ("keçi") kelimelerinden türetilmiştir ve "keçi emici" olarak çevrilebilir.
Öte yandan Amarillo hayvanat bahçesi çevresinde ikamet eden çok sayıda kişi, esrarengiz yaratığın görüntülerinin internete düşmesinin ardından korkudan geceleri dışarı çıkmakta zorlandıklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Teksas'ta hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar gündem oldu! Gizemli yaratık bölgede korku yarattı - Son Dakika