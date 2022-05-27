Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor - Son Dakika
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Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor

27.05.2022 14:07
Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor

UVALDE, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 yetişkin dahil toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.

UVALDE, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda Salı günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 yetişkin dahil toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.

Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında insanlar, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir erkek, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir kadın, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir kız çocuğu, bir okulda düzenlenen toplu silahlı saldırının kurbanları için yas tutuyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor - Son Dakika
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