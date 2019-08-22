TEKSÜT Bandırma play-off geleneğini sürdürmek istiyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, "Bu kulüp kurulduğu günden beri play-off oynamış bir kulüp. Bu geleneğini devam ettirmemiz lazım. Avrupa'da da mücadele edip gidebildiğimiz yere kadar gitmek lazım. Sakatlık veya inişli çıkışlı olmazsak bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

TEKSÜT Bandırma takımının oyuncuları, sezon öncesi hazırlıklarını Hakan Demir yönetiminde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tam kadro sürdürüyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Demir, kulübün temel taşının yeli oyuncular olduğunu söyledi.

Basketbol seyircisinin 2019-2020 sezonunda da önceki dönemlerde olduğu gibi sahada mücadele eden, kazanmak için oynayan, formasını terleten bir takım izleyeceğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"TEKSÜT Bandırma Basketbol Kulübünün birinci hedefi; altyapıdan yetiştirdiği genç oyuncularıyla sonuna kadar mücadele eden, o genç oyunculardan verim alarak maç kazanan takım olması. Dolayısıyla bizim dışımızda kendi altyapısında yetişmiş oyuncularla oynayan bir kulüp yok. Bu bir hem cesaret işi hem de sorumluluk meselesi. Her zaman ilk önce Türkiye liginde oynarken ilk hedefimiz; önceki sezonlarda olduğu gibi play-off'un içinde olmak, Avrupa kupalarında da ilk turu geçip son 16'ya kaldıktan sonra da yavaş yavaş yolumuza devam etmek. Bu kulüp kurulduğu günden beri play-off oynamış bir kulüp. Bu geleneğini devam ettirmemiz lazım. Avrupa'da da mücadele edip gidebildiğimiz yere kadar gitmek lazım. Sakatlık veya inişli çıkışlı olmazsak bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum."

"Ligin en genç takımıyız"

Şu anda ligin en genç takımı olduklarına dikkati çeken Demir, geçen sezon kadrolarında bulunan oyunculardan 3'ünün başka kulüplere gittiğini hatırlattı.

Bu sezon da aynı modelle devam edeceklerini aktaran Demir, "Bu kulübün altyapısından yetişmiş Türk oyunculara şöyle bir güvenim oluyor; maç tecrübelerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp, bu oyunculara altyapıdan itibaren çok fazla maç oynatarak onlara önemli bir tecrübe katıyor. Onlar da maç oynamayı biliyorlar. Maçın nasıl kaybedildiğini, nasıl kazanıldığını ayırt edebilen oyuncular. Bunun için onlara daha fazla güvenim var." diye konuştu.

Kadrolarına 4 yabancı oyuncunun katıldığını dile getiren Demir, onların kısa sürede takıma uyum sağlamasını beklediklerini belirtti.

Hakan Demir, çalışmalarını iki hafta daha Bandırma'da sürdürdükten sonra Almanya ve Antalya'da hazırlık maçları yapacaklarını sözlerine ekledi.