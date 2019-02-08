Son Dakika Haberleri: Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası

Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası tekvando müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular, 10 madalya elde etti.

Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası, System.String[]
Antalya'da düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası tekvando müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular, 10 madalya elde etti.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde 66 ülkeden 671'i Türk 2 bin 94 sporcunun katıldığı turnuvanın ikinci gününde, yıldız erkekler kategorisinde mücadeleler yapıldı. Günün sonunda Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

4. Avrupa Başkanlık Kupası, yarın genç kızlar kategorilerindeki mücadelelerle devam edecek.

Organizasyon, 12 Şubat Salı günü sona erecek.

Yıldız erkekler kategorisinde dereceye girenler sporcular şöyle sıralandı:

A33 Kategorisi

1- Maksym Manenkov (Ukrayna)

2- Magomedgadzhi Magomedov (Rusya)

3- Todor Vasilic (Sırbistan)

3- Artur Serik (Kazakistan)

A37 Kategorisi

1- Mohmad Taymaskhanov (Rusya)

2- Daniil Maydaniuk (Ukrayna)

3- Damir Akhmetov (Rusya)

3- Mukhammedali Yegemberdiyev (Kazakistan)

A41 Kategorisi

1- Egor Konchinov (Rusya)

2- Amir Salikhanov (Kazakistan)

3- Tahir Emin Çakılkaya (Türkiye)

3- Rodion Shirokov (Rusya)

A45 Kategorisi

1- Aleksandr Iavrutan (Rusya)

2- Sviatoslav Garbuz (Rusya)

3- Oleksii Yurko (Ukrayna)

3- Pablo Ceron Buenavista (İspanya)

A49 Kategorisi

1- Kriil Korolev (Rusya)

2- Yuussef Mhadhbi (Tunus)

3- Berkay Erer (Türkiye)

3- Emil Iusipov (Rusya)

A53 Kategorisi

1- Vladislav Budin (Rusya)

2- Emre Sırakaya (Türkiye)

3- Kiriil Panasenkov (Rusya)

3- Ramazan Ramazanov (Rusya)

A57 Kategorisi

1- Kiriil Kartavykh (Rusya)

2- Ersin Yılmaz (Türkiye)

3- Furkan Cavga (Almanya)

3- Aigun Salikhov (Rusya)

A61 Kategorisi

1- Dimitry Voroshilov (Rusya)

2- Artur Sharafutdinov (Rusya)

3- Rahmet Baran Şimşek (Türkiye)

3- Anton Palienko (Rusya)

A65 Kategorisi

1- Andrei Zagorulko (Rusya)

2- Leonid Mandrov (Rusya)

3- Yusuf Efe Sen (Türkiye)

3- Adil Berk Kul (Türkiye)

A+65 Kategorisi

1- Musab Aydın (Türkiye)

2- Tursyn İslam (Kazakistan)

3- Aziz Mert Sağlam (Türkiye)

3- Faikcan Memiş (Türkiye)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:29 Kaynak: AA

Antalya, Avrupa, Spor
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