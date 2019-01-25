Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
2 saat önce
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.
Büyükler Türkiye
Tekvando Şampiyonası, Konya
'da tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı.
Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
80 kilo:
1- Hasan Can Lazoğlu
(Ordu Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü)
2- Burak Ozan Karaca (Ankara
Ulaştırma Spor Kulübü)
3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)
+ 87 kilo:
1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Muhammed Emin
Açıkgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü)
3- Talha Bayram
(Konya Selçuklu
Belediyesi Spor Kulübü)
Kadınlar
49 kilo:
1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Melisa Karsandı (Mersin
Lider Spor Kulübü)
3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT
Spor Kulübü)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:05 Kaynak: AA
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