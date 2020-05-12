Tekvandocu abla kardeş, evlerinin bodrumunu antrenman salonuna çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekvandocu abla kardeş, evlerinin bodrumunu antrenman salonuna çevirdi - Son Dakika Spor

Tekvandocu abla kardeş, evlerinin bodrumunu antrenman salonuna çevirdi

6 saat önce

Eskişehir'de yaşayan milli tekvandocu Gamze Yılmaz ile aynı sporla uğraşan kız kardeşi Zilan Yılmaz, babalarının yardımıyla evlerinin bodrumunu antrenman salonuna dönüştürdü.

Tekvandocu abla kardeş, evlerinin bodrumunu antrenman salonuna çevirdi, System.String[]

Eskişehir'de yaşayan milli tekvandocu Gamze Yılmaz ile aynı sporla uğraşan kız kardeşi Zilan Yılmaz, babalarının yardımıyla evlerinin bodrumunu antrenman salonuna dönüştürdü.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gamze Yılmaz ile Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi kardeşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle spor salonları kapanınca antrenman yapamaz oldu.

Evlerindeki odalarda esneme çalışmaları yapan kardeşler, antrenman eksikliğinin performanslarını olumsuz etkilediğini fark edince çözüm aramaya başladı.

Abla Yılmaz, aldığı burstan biriktirdiği para ve babası Fazlı Yılmaz'ın desteğiyle tatami minderi alıp kardeşiyle evlerinin bodrumunun 30 metrekarelik bölümünü antrenman salonuna çevirdi.

Sarar Spor Kulübü sporcusu Yılmaz kardeşler, Kovid-19 sürecinin kendilerini etkilememesi için evlerinin bodrumunda günde iki saat çalışıyor.

"Antrenman yapamayan sporcu körelir"

Gamze Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde antrenman salonları kapatılınca spor yapamadıklarını söyledi.

Bir sporcunun idman yapamamasının körelmesine neden olduğunu belirten Yılmaz, hem kendisi hem de kardeşinin freestyle branşında mücadele ettikleri için geniş alana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda müsabaka da yapıyoruz. Bunun için de ev ortamı müsait değildi. Çocukluğumdan beri her zaman odamda ve evimde bulunan tatamide antrenman yapma hayalim vardı. Sadece salonda değil, evde de antrenman yapma imkanım olsun istiyordum. Bursumu biriktirip, babamın da yardımıyla tatami satın aldım. Kulüp Başkanımız Alaattin Çoban da bize antrenman malzemesi desteği verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Koronavirüs, hayallerimi gerçekleştirmek için bir fırsat oldu."

Zilan Yılmaz da yaklaşık 8 yıldır tekvandoyla uğraştığını aktardı.

Ablasıyla günde iki saat antrenman yaptığını dile getiren Yılmaz, "Esnekliğimizi korumamız gerekiyor. Buna yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Güç çalışmaları yapıyoruz. Evin bodrumunda antrenman yapmanın avantajı var. Dilediğim zaman çalışma gerçekleştirebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Fazlı Yılmaz ise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimin başlamasıyla evde canları sıkılan tekvandocu kızları için iki günlük çalışma sonunda bodrum katını spor salonuna benzettiklerine değinerek, kızların bodrumda antrenman ihtiyaçlarını rahatlıkla sağladığını ifade etti.

Gamze Yılmaz, Koronavirüs, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:06 Kaynak: AA

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