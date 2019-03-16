Son Dakika Haberleri: Tekvandoda Dünya Şampiyonası Kadrosu Netleşiyor

Tekvandoda Dünya Şampiyonası Kadrosu Netleşiyor

1 saat önce

İngiltere'de organize edilecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 16 sıkletin 14'ünde Türkiye adına yarışacak sporcular belli oldu.

Tekvandoda Dünya Şampiyonası Kadrosu Netleşiyor, System.String[]
İngiltere'de organize edilecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 16 sıkletin 14'ünde Türkiye adına yarışacak sporcular belli oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15- 19 Mayıs tarihlerinde Manchester kentinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kadınlarda kadro netleşti.

Erkeklerde ise 8 sıkletin 6'sında Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklanırken, 58 ve 74 kiloda Dünya Şampiyonası'na katılacak tekvandocuları belirlemek için 26 Mart'ta Konya'da milli takım seçme müsabakaları yapılacak.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda söz konusu iki sıklet dışında tatamiye çıkacak 14 milli sporcu ise şöyle:

Kadınlar: Filiz Ögel (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu! Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:19:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvandoda Dünya Şampiyonası Kadrosu Netleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]