Tekvandoda kuşak sınavı yapıldı
2 saat önce
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan tekvando kuşak sınavı yapıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan tekvando kuşak sınavı yapıldı.
Yoğun bir katılımın sağlandığı kuşak sınavında gençler kuşak atlamak için ter döktü.
Çok Amaçlı Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Ayşe Biri'nin kontrolünde yapılan tekvando kuşak sınavına 45 Sporcu katıldı. Ailelerin katılımı ile coşkuyla yapılan kuşak sınavının sonunda 45 sporcu beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş yaptı. Kuşak Sınavına Yeşilyurt
Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Durmuş
Özgül de katıldı. Kuşak sınavının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - MALATYA
İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor Marcao yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırttı