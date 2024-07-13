Tekzip Metni

Hukuk

URL adresi "https://www.sondakika.com/yerel/haber-egitim-is-sendikasi-samsun-subesi-maarif-vakfi-na--17378531/" olan internet sitesinde, 30,05.2024 tarihli, "Eğitim İş Sendikası Samsun Şubesi, Maarif Vakfı'na aktarılan bütçeye tepki gösterdi" başlıklı köşe yazısında Türkiye Maarif Vakfı hakkında gerçek dışı meseleleri, haksız isnatları, vakfın toplum nezdindeki itibarım zedeleyecek nitelikteki söylemleri ihtiva eden bir köşe yazısı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türkiye Maarif Vakfı'nın amacı, tüm dünyada eğitimin her seviyesinde, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri sunmak, burslar vermek, eğitimciler yetiştirmek ve eğitim alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Vakıf, bir yandan eğitim kurumları vasıtasıyla pek çok ülkenin beşeri sermayesine katkı sağlayarak onların gelişme ve kalkınma çabalarını desteklerken diğer yandan eğitim alanında Türkiye'nin sahip olduğu birikimleri farklı coğrafyalara taşıyarak Türkiye'ye dost genç nesiller yetiştirmektedir. Aynı zamanda 1-4ERD iltisaklı okulların devralınarak millileştirilmesi ve rehabilite edilmesinde önemli rol üstlenmektedir.

6721 sayılı Kanun uyarınca, Vakfın hem Mütevelli Heyetinde hem de Denetim Kurulunda Milli Eğitim, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile Yükseköğretim Kurulu temsilci üyeleri bulunmaktadır. Denetim Kurulu her yıl iki kere Vakfın bütün hesaplarını titizlikle denetlemekte, Vakfın yıllık faaliyet raporları düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü de Vakfın bütün iş ve işlemlerinin mevzuata uygun ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için olağan denetim vazifesini icra etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararı, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesini, Vakıf lehinde azaltmadığı gibi Vakfa bir ek bütçe aktarılmasıyla ilgili de değildir. Üstelik bahse konu kaynak, Vakfa tek seferde bütün olarak aktarılmamaktadır ve bu kaynağın üst limiti Bütçe Kanunu'na uygun olarak belirlenmektedir. Vakfın yıllık planlaması çerçevesinde ihtiyaç duyduğu miktar, her ay Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından incelenmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı, kuruluş kanununda belirtildiği üzere yurtdışında faaliyet göstermesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı ile Türkiye Maarif Vakfının ilişkili olduğuna yönelik kasten yanıltıcı ifadeler kullanılmıştır.

Sonuç olarak, ilgili köşe yazısının hiçbir gerçeklikle bağdaşmayacağı, Türkiye Maarif V itibarını hedef aldığı ve itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygı ile duyurulur.