TEL ABYAD - Türkiye'de eğitim alan Tel Abyadlı Mehmet Sülo, döndüğü ülkesinde halkına hizmet ediyor - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak ailesiyle 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Mehmet Sülo, sağlık bilimleri alanından mezun olduktan sonra ülkesine dönerek Türkiye'nin desteğiyle açılan PCR test laboratuvarında hemşehrilerine hizmet ediyor.

25 yaşındaki Sülo, terör örgütü DEAŞ'ın Tel Abyad ilçesini işgal etmesinin ardından ailesini korumak için 2016 yılında Türkiye'ye sığındı.

Yerinden edilmeden önce Suriye'de liseyi bitiren Sülo, Türkiye'de bir yandan çalışarak ailesinin geçimine destek olurken, bir yandan da üniversiteye gitmenin hayaliyle yaşadı.

Sülo, bu amaçla bir yıl içinde hem Türkçeyi iyi derecede öğrendi hem de Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) hazırlandı.

Sağlık alanında eğitim görmeyi çok isteyen Sülo, girdiği YÖS sınavında Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümünü kazandı.

Sülo, 2 yıllık eğitimin ardından Haziran 2020'de okuldan mezun oldu, aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazandı.

Eğitiminin ardından Sülo, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen memleketi Tel Abyad'a yaklaşık 9 ay önce döndü.

Sülo, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, ocak ayında Tel Abyad'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik kurulan PCR test laboratuvarında çalışmaya başladı.

Ülkesinde çalışan Sülo, 3 aydır bölge halkına hizmet veriyor.

"Halkımıza destek olmak için döndüm"

Sülo, zorluklara dolu başarı hikayesini ve azmini Tel Abyad'daki AA muhabiriyle paylaştı.

Sülo, "Çalışırken baktım ki akranlarım Türkiye'deki üniversitelerde okuyor, ben de onlardan geri kalmak istemeyip üniversitede okumak istedim." dedi.

Hep Suriye'ye dönme hayali kurduğunu kaydeden Sülo, şunları söyledi:

"Üniversitede okurken hep Suriye'ye dönmeyi ve orada çalışmanın hayalini kuruyordum. Allah'a şükürler olsun ki okuyup mezun oldum. Halkımıza destek olmak için döndüm. Şu an ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye'de daha iyi şartlarda ve daha iyi bir maaşla çalışabilirdim ancak Suriye'ye dönmeyi tercih ettim. Çünkü burası da benim vatanım."

Sülo, ülke dışındaki Suriyeli gençlere seslenerek "Benim durumuma benzer binlerce eğitimli Suriyeli genç var. Onların da eğitimlerini bitirip ülkelerinin ihyası ve yeniden imarı için geri döneceklerini ümit ediyorum." diye konuştu.

Ayrıca Sülo, "Bana ve binlerce gence okuma fırsatı tanıyan Türk hükümetine ve halkına bütün samimiyetimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.