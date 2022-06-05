Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti

05.06.2022 14:36

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresindeki Tel Rıfatlılar, Azez ilçe merkezinde toplandı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) YPG/PKK'yı temizlemesini talep etti.

Esed rejimi ve İran destekli grupların Tel Rıfat ve çevresinde örgütü kamufle ettiklerini dile getiren göstericiler, İran'ın Suriye'den çıkartılmasını istedi.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "Tel Rıfat ve işgal altındaki köyler, ayrılık uzun oldu buluşma yakındır", "Yerinden edilenlerin evlerine dönme vakti geldi", "Suriye özgürdür. İran ve YPG/PKK çıkmalıdır", "Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

6 yıldır topraklarından uzakta yaşayan Tel Rıfatlı Yusuf Kebso, AA muhabirine, "Bugün terör örgütü YPG/PKK'yı ve destekçilerini protesto etmek amacıyla bir araya geldik. TSK ve SMO'nun topraklarımızı terörden arındırmasını istiyoruz." dedi.

Örgütün kendilerini zorla yurtlarından çıkarttığını dile getiren Kepso, "YPG/PKK bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahkum etti, 6 yıldır çadırda evimizden ekmek teknelerimizden uzakta yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tel Rıfatlılar dün de terör örgütü YPG/PKK'yı Azez'in Siccu kavşağında protesto etmiş, topraklarının terörden arındırılmasını istemişti.

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti
Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti
Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti
Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti
Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti

YORUMLAR
500
Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:49:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement