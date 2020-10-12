Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu - Son Dakika

Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu

12.10.2020 09:24
Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu, System.String[]

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Yunus Tertemiz, yazın dağlarda biçip biriktirdiği otları köye taşımak için kullandığı teleferiğin çelik halatının sabitlendiği noktadan ayrılması sonucu az daha canından oluyordu.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Yunus Tertemiz, yazın dağlarda biçip biriktirdiği otları köye taşımak için kullandığı teleferiğin çelik halatının sabitlendiği noktadan ayrılması sonucu az daha canından oluyordu.

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyünde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Yunus Tertemiz isimli besici, yüksek rakımlı dağlarda yaz sıcağında biçtiği otları kışın kar üzerinde kızaklarla köyüne taşımak yerine çelik halatla ilkel bir teleferik geliştirdi. İki vadi arasına 300 metrelik çelik halat döşeyen besici, inişi zorlu tepeden çam ağacının köküne bağladığı teleferikle ot balyalarını indirirken çelik halatın bağlı olduğu kazık ağırlığa daha fazla dayanamayıp yerinden çıktı. Teleferikte kancaya bağlı ot balyaları halatla birlikte vadiye düştü. Korku ve paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yazın dağlarda biçip istifledikleri otların kolay taşınabilmesi için çelik halattan teleferik yaptığını ifade eden besici Yunus Tertemiz, teleferiğin kalan son 20 balyanın ağırlığa dayanamayıp sabitlendiği yerden ayrıldığını söyledi. Köyde tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anımsatan Tertemiz, "Köyde 70 küçükbaş hayvanım var. Hayvanlarımız kışın aç kalmasın diye bu engebeli dağlarda yaz aylarında bin bir zorlukla ot biçtik. Vadinin karşısında yaklaşık bin balya ot biçtik. Ot balyalarını kış aylarına bırakmak istemedik. Çünkü eskiden yol yoktu. Kızaklarla gelip alırdık. Tabi tehlikeliydi ve çığ tehlikesi vardı. Şimdi belli bir yere kadar yol gidiyor. Vadinin öteki ucunda bin balya ot biçmişim. Ben bu balyaları köye götürmek için işçi tutsaydım maliyeti beni kurtarmazdı. Kendim de taşısaydım bir ayda ancak taşırdım. Bir gece abilerime danıştım. Çelik halatım var. Teleferik yapacağım dedim. Bana inanmadılar. Bunun imkansız olduğunu söylediler. Bende halatımı getirdim. Amcaoğlumun yardımıyla halatımızı karşı vadideki bir çam ağacının köküne bağladık. Yola da bir kazık çaktım. Ot balyalarını yaptığım kancalarla çelik halattan kaydırarak indirmeyi başardım. Balyalarımı ikişer veya üçer indirdim. Bin balyanın hepsini 40 dakikada indirdim. Sırtımda bu mesafede taşımış olsaydım bir ayda bile bitiremezdim. Tabi balyalarımın son 20 tanesi kalmıştı ki halatın bağlı olduğu kazık yerinden çıktı. Çok şükür bir kazaya neden olmadı. Geri kalanları sırtımda taşıyacağım. Tabi seneye kazığı betonla güçlendirip halatı yerinde sabitleyeceğim. Çünkü seneye de lazım olacak. Komşu köyler bu icadımı görünce şaşırdılar. Şimdi hepsi köylerine gidip onlar içinde yapmamı istiyor. Yarın aracı getirip balyaları köye götüreceğim. Kışın hayvanlarım aç kalmayacak" diye konuştu. - HAKKARİ

Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu
Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu
Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu
Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu
Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu

Hakkari, Balya, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti
Takımı eleştiren G.Saray yöneticisi Okan Böke, taraftara Fatih Terimli yanıt verdi Takımı eleştiren G.Saray yöneticisi Okan Böke, taraftara Fatih Terimli yanıt verdi         
10:00
12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:50
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:36
Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga         
09:14
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı         
21:05
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teleferikle dağdan ot indirirken az daha canından oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei