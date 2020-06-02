Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hürriyet Bulvarı'ndaki teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu, tamir edildiği sırada patlayarak alev aldı. Telefonun ve masa üzerindeki kağıtların tutuştuğu olayda yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Yusuf Karataş, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu, bu sırada patlamanın yaşandığını belirterek "Bir anda alev aldı. Afalladık, şaşırdık. Hemen ıslak bez atarak söndürdük. Cep telefonu kullanıcıları şişen bataryaları lütfen ihmal etmesinler. Büyük tehlike arz ediyorlar" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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