TELEFON DOLANDIRICILARI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

İSTANBUL'da kendilerini telefonda hakim yada savcı olarak tanıtarak mağdurların para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin para aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüpheli tutuklanırken, 5 farklı olayda toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası aldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaptıkları çalışmada, telefonda kendilerini hakim, savcı polis gibi kamu kurumunda çalışan kişiler olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şebeke ortaya çıkardı. Şüphelilerin kurbanlarını telefonla aradıkları, sözde hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını daha sonra geri vereceklerini söyleyerek istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin kurbanlarının oturdukları evlerin önünde, hatta kapılarına giderek para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin sokak üzerinde kurbanlarıyla polis olduklarını söyleyip buluştukları ve paraları teslim aldıkları görüldü. Bir başka video kaydında ise şüphelinin evin kapısını çalarak para ve ziynet eşyalarını alarak hızla uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı

Polis delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet C.K.(23) ile Cihan P.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan polisle geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin 5 farklı olayda dolandırdıkları yaklaşık 1,5 milyon lirayı Fatih'te bir döviz bürosu aracılığı ile transfer ettikleri belirlendi. Polis bu işyerine yaptığı baskında dolandırıcılıktan elde edilen para olduğu değerlendirilen 18 bin lira, 24 bin 871 dolar ile 2 bin 555 Euro ele geçirdi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis şebekenin diğer üyeleriniı yakalamak için operasyonları sürdürüyor.