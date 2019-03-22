Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

Telefon Dolandırıcılığına 3 Tutuklama

44 dakika önce

Antalya başta olmak üzere farklı illerde kendilerini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Telefon Dolandırıcılığına 3 Tutuklama, System.String[]
Antalya başta olmak üzere farklı illerde kendilerini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya başta olmak üzere birçok ilde son zamanlarda meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarında birçok vatandaşın mağdur edildiği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Serik ilçesinde bir dizi operasyon düzenledi. Yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye'de birçok vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirerek bu bilgilerden ev telefonlarını arayarak kendilerini asker ve polis olarak tanıttıkları, son olarak Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bir vatandaşı telefon ile arayarak kendisini jandarma olarak tanıtıp şahsın evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri istihbaratına ulaşıldı. İki şüpheli daha önceden belirledikleri parola ile ev sahibini ikna edip evinde bulundurduğu altınları tescil ettirmek amacıyla alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra yapılan araştırmada şahıslardan birinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde oturduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucu şahsın evinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde ettikleri 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Altınların bir miktarını da kuyumcuya bozdurarak nakit paraya çevirdikleri öğrenildi. Olay sonrası dolandırıcıların, dolandırdıkları paranın bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen şahsa banka ile havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi.

Adına para havale edilen Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G. Artvin ili Hopa ilçesinde parayı bankamatikten çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Jandarma olayla ilgili olarak Antalya'da H.A. ve B.Ş. ile altınları satın alan kuyumcu S.Ö., Artvin ilinde de Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.A., B.Ş. ve S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu çete lideri olduğu iddia edilen İ.G. ise Artvin ilinde gözaltında olduğu bildirildi. Toplam dolandırıldığı belirtilen 75 bin TL değerindeki altının 60 bin liralık bölümünün jandarma tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G., H.A. ve B.Ş. tutuklanırken kuyumcu S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın, Mezuniyet Törenine Telefonla Bağlandığı Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 22:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcılığına 3 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]