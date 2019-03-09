Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcısına 1 Yıl Hapis Cezası

Telefon Dolandırıcısına 1 Yıl Hapis Cezası

27 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak 1 kişiyi 2700 TL dolandıran sanık 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Telefon Dolandırıcısına 1 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak 1 kişiyi 2700 TL dolandıran sanık 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

2016 yılında, kendisini Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memuru olarak tanıtan Y.Y.Y, E.E. isimli kadını arayarak, annesinin kimliğinin bir canlı bomba eyleminde bulunduğunu söyleyerek, verdiği hesap numarasına 2700 TL para yatırılmasını istedi. Panikle bankaya giden E.E. ve annesi E.E. verilen hesap numarasına söylenilen miktarda parayı yatırdı.

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kadın durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme ve tetkikler sonrası iki kadını dolandıran kişinin Y.Y.Y. olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Y.Y.Y. hakkında savcılık tarafından dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Y.Y.Y. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti dolandırıcılık yaptığı tespit edilen sanığı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı

Yılmaz Morgül'den Yeni Şarkısı İçin 410 Bin TL'lik Kıyafet Hakime, 'Lan' Diyen Sanık Hakaretten Mahkum Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:49:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcısına 1 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]