TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı

21.04.2022 14:51
TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüsnü K. idaresindeki otomobil, Gölyaka gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak toprak zeminde devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralılar Hüsnü K., Sahure Ç., Pembe Ç. ve Çebi Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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TEM Otoyolu, Otomobil, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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