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TEM'de TIR devrildi, 10 kilometrelik kuyruk oluştu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesi yakınlarında TEM'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi.

TEM'de TIR devrildi, 10 kilometrelik kuyruk oluştu, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesi yakınlarında TEM'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza saat 03.00 sıralarında TEM yolu Derince Yenikent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ertan Ülker yönetimindeki 34 AR 0630 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındaki dinlenme tesisleri tabelasına çarpan TIR, daha sonra bariyerleri ve aydınlatma direklerini ezerek refüje devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan sürücü Ülker'i bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ülker'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle iki yönde de trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Otoyolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görgü tanıkları kaza yapan TIR'ın sağ şeritte yoluna devam ederken, orta şeritten gelen başka bir TIR tarafından sıkıştırıldığını ve yol tabelasına çarptığını iddia etti. Yol tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR daha sonra refüje devrildi.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
Kocaeli, Derince, TEM Otoyolu, Güncel
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