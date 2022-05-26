TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

26.05.2022 09:19

Başakşehir TEM Otoyolunda sabah erken saate meydana gelen 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu, TEM Edirne istikametinde 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu Başakşehir İkitelli mevkii Edirne istikametinde saat 07.00 sıralarında bir karavanın sürücüsü sol şeritte durdu. Arkasından gelen 4 karavan, kamyonet ve servis minibüsü duramayarak birbiriyle çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Polis, trafikte güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu, TEM Edirne istikametinde 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Kazaya karışan kamyonette bulunan Çetin Bozkuş, "Öndeki araçların durmasından sonra, biz de arkadan gelen araçlarla peş peşe vurduk. En öndeki araç durunca, arkasındaki iki araç ona vuruyor. Biz durduk arkamızdaki araçlar da bize vurdu. Sırayla peş peşe kaza yaşanıyor." dedi.

Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
YORUMLAR
500
Keşan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Keşan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Başakşehir, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Oğlum dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Final bölümünde neler yaşandı?
09:19 TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
09:16 26 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:55 Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı
08:55 TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak...
08:49 26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:46 Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi
08:41 Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak!
08:38 Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde Suriye'deki sınır ötesi operasyon yer alacak
08:27 Ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülendiler! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan mutluluk pozları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 09:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement