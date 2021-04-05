TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde araçtan fırlayan sürücü Ali Kemal Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı 'nın incelemesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Düzgün idaresindeki 06 ED 198 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobil parçalara ayrılırken sürücü Düzgün araçtan fırladı.

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