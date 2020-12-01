Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek - Son Dakika

Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek

01.12.2020 17:58
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla bugün 153 Kent Yönetim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla bugün 153 Kent Yönetim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

19 Mayıs 2021'de tamamlanarak hizmete girecek binanın teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli olacağını belirten Başkan Demir, "Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan bir belediye olacak" dedi.

Vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişimi sağlayacak, problemlerin kısa sürede çözümü noktasında önemli bir misyon üstlenecek 153 Kent Yönetim Merkezi'nin temel atma töreni bugün yapıldı. Daire başkanları ve belediye bürokratlarının da yer aldığı temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs 2021'de tamamlanacağını dile getirerek, "Buranın yan tarafında da seçim kampanyasında ifade ettiğimiz minibüs terminali yer alacak. Bu 17 ilçede ve merkezdeki ilçelerin mahallelerinden gelecek minibüslerin yer alacağı terminalle entegreli 153 Kent Yönetim Merkezi temel atma törenindeyiz. Öncelikle binamız hayırlı uğurlu olsun. Maliyeti 5 milyon TL'nin üzerinde. Teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli bir bina. Merkez içinde kuracağımız yazılım, bilgi teknolojileri, sistemiyle birlikte büyükşehir belediyelerine yepyeni bir ufuk açacak. Yazılımla beraber belediyenin tüm faaliyetlerini, hizmetlerini halkıyla irtibatlandıracak bir merkez olacak" diye konuştu.

7'den 70' bütün insanlarının hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Demir, "Belediyeler her alanda vatandaşına hizmet üreten kuruluşlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra Anadolu'da yerel ve yatay kalkınmayı bundan sonra lokomotif olarak büyükşehir belediyeleri üstlenecekler. 31 Mart'ta görevi devraldıktan sonra Samsun'da altyapıdan üst yapıya, tarımdan turizme, 7'den 70'e bütün insanlarımızın hayatına dokunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Geçmişte yapılan uygulamaların da üzerine ekleyerek geliştiriyoruz. Burası da belediyemizin halkımızla olan irtibatını sağlayan tek merkezdir. Dışı küçük, içi çok büyük. 4 bin 300 çalışanımızın sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini halkımızın hizmetine sunacak ve vatandaşlarımızla irtibatlandıracak bir merkezin temelini atıyoruz" şeklinde konuştu.

Buranın yazılım ve donanımlarının hazır olduğunu ifade eden Başkan Demir, "19 Mayıs'ta hizmete girecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşa giden ilk adımını attığı yerin yanında temelini attık. 102. seneyi devresinde binamızı devreye alacağız. Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan, bünyesindeki 4 bin 300 insanımızın görevlerini ve hizmetlerini de tanımlayan bir belediye olacak. Herkes kendi alanındaki performansını ölçecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Almanya'da bir otomobil kalabalığa daldı: 2 ölü, 10 yaralı Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti         
17:01
Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak         
16:52
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak         
16:31
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor         
14:49
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 18:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei