TEMİZLİK İŞÇİSİ YAPRAKLARLA '10 KASIM' YAZDI - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye temizlik görevlisi Ayhan Arslan(48), Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılı sebebiyle Cumhuriyet Meydanına topladığı yapraklarla 10 Kasım yazdı.

Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anmak isteyen temizlik işçisi Ayhan Arslan Cumhuriyet Meydanındaki ağaçlardan dökülen yapraklarla 10 Kasım yazdı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısına böyle bir şey yaptığını belirten Arslan "Geçmişte bir sürü sıkıntılı vaziyetlerin içinden geçmiş Ulu Önderin anısına bu şekilde bir şey yazdık. Geçmişte yapmış olduğu şeyler göz önünde zaten. Ülkemizi kurtarmış, bir çok sıkıntılardan geçmişler. Allah rahmet eylesin hepsine" dedi.