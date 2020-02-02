Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan Tendürek Dağı eteğindeki 8 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt İlçe Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Tendürek Dağı eteğinde yer alan ve deniz seviyesinden 2200-2400 metre yükseklikteki Çetenli, İncesu, Gözükara, Yeniharman, Başkent, Ortakent, Dağdelen ve Kızılkaya köylerinde hummalı çalışma yürüttü.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 4 saat boyunca iş makineleriyle çalışan ekipler, kar kalınlığının bir metreyi aştığı köy yollarını ulaşıma açtı.

Yılın 6 ayı çetin kış şartları yaşanıyor

İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu köylerde çetin kış şartlarının hakim olduğunu söyledi.

Gece gündüz demeden köy yollarını açtıklarını belirten Bayram, "Özel İdaremizin sorumluğunda toplamda 90 köyümüz var ve bunların birçoğunun yolu her kar yağışının ardından kapanıyor. Şu anda da Tendürek Dağı grup köy yollarındayız. Burada 8 köyümüz bulunuyor ve hepsinin de yolunu açtık." diye konuştu.

Yeniharman köyü sakinlerinden Erdinç Koç da ekiplerin kar yağışı yüzünden kapanan köy yollarını aynı gün tekrar açtığını dile getirerek, "Okulların açılmasına bir gün kaldı. Yarın ilçe merkezindeki okuluma gidecektim. Kar yollarımızı kapatmıştı. Hemen gelip yolumuzu açtılar, artık okuluma rahatlıkla gidebilirim." ifadelerini kullandı.