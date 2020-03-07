Tenis: Davis Kupası - TTF Başkanı Cengiz Durmuş - Son Dakika
Son Dakika Spor Tenis: Davis Kupası - TTF Başkanı Cengiz Durmuş - Son Dakika Spor

Tenis: Davis Kupası - TTF Başkanı Cengiz Durmuş

7 saat önce

A Milli Erkek Tenis Takımı, Antalya'da oynanan Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail'e 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Antalya'da oynanan Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail'e 3-1 mağlup oldu.

Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci ve son gününde 1 çiftler, 1 de tekler müsabakası oynandı.

Çiftlerde Yankı Erel-Cem İlkel ekibi, Daniel Cukierman-Jonathan Erlich ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi. Teklerde ise Cem İlkel, Edan Leshem'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybetti.

Dün teklerde yapılan 2 maçın ardından 1-1 eşitlik oluşurken, bugünkü müsabakaların ardından İsrail seriyi 3-1 üstün bitirip, Dünya Grubu 1'e yükselme hakkı elde eden taraf oldu.

Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman arasında planlanan serinin 5. maçı, İsrail'in skor üstünlüğü nedeniyle oynanmadı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada, İsrail'i yenip Türk tenis tarihinde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmek istediklerini, bunu başaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Tenis: Davis Kupası - TTF Başkanı Cengiz Durmuş

Antalya, İsrail, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:49 Kaynak: AA
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