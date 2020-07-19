Teniste Dopingle Mücadele Uzaktan Eğitim Semineri yapılacak

Türkiye Tenis Federasyonu, sporculara yönelik Dopingle Mücadele Uzaktan Eğitim Semineri düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu moderatörlüğünde dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak amacıyla "zoom" uygulaması üzerinden 23 Temmuz Perşembe günü on-line eğitim seminerinin düzenleneceği belirtildi.
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Rüştü Güner tarafından gerçekleştirilecek seminere katılan sporculara sertifika verileceği kaydedildi.
Seminere katılım başvurularının 21 Temmuz Salı günü saat 16.00'ya kadar "ttf.org.tr" internet sitesinden yapılabileceği aktarıldı.